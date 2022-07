Vidal, tutto vero: Boca Juniors vuole regalargli una maglia leggendaria

Vidal presto lascerà l’Inter con un anno di anticipo, a seguito del pagamento della cifra pattuita dai nerazzurri per svincolarlo.

IN ARGENTINA – Arturo Vidal ancora poco e non sarà più un giocatore dell’Inter. In comune accordo con la società, il calciatore riceverà una buonuscita per svincolarsi e trovare casa altrove. Tra i club interessati, prende sempre più piede la possibilità di andare a giocare in Argentina. Secondo Sportmediaset, il Boca Juniors è pronto a offrirgli un posto da titolare in squadra, regalandogli addirittura una maglia leggendaria, la numero 10 di Diego Armando Maradona e di Riquelme. Presto nuovi aggiornamenti.