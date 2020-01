Vidal, trattativa a oltranza tra Inter e Barcellona: gli aggiornamenti – Sky

Vidal all’Inter è ormai un tormentone di mercato. Mai come questa volta i nerazzurri ci stanno provando, ma la trattativa con il Barcellona non è facile. Ecco gli aggiornamenti dell’esperto di mercato di “Sky” Gianluca Di Marzio

PRIORITÀ – Arturo Vidal è al centro di una trattativa a oltranza tra Inter e Barcellona. La dirigenza nerazzurra vuole assecondare la volontà del tecnico Antonio Conte mettendogli a disposizione il centrocampista cileno. Contatti continui tra le due società con quella interista forte della volontà dell’ex giocatore della Juventus, deciso a tornare in Italia. Le parti sono al lavoro, per una trattativa non facile che però risulta essere sempre in corso. Vidal, intanto, è tornato ad allenarsi dopo le feste e continua ad attendere novità (QUI).

Fonte: Sky Sport – Gianluca Di Marzio