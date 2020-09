Vidal tra Inter e Barcellona: trattativa avanza veloce. Ora manca l’annuncio

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal è al centro del mercato dell’Inter. La trattativa per l’addio al Barcellona condotta dal suo agente Felicevich sta avanzando in maniera ottima. Dalla Spagna si sbilanciano sulla chiusura già nelle prossime ore. SkySport24 ha appena fatto il punto della situazione sul futuro del centrocampista

COLPO VICINO – Arturo Vidal è il grande nome per il mercato dell’Inter. Il cileno sta trattando con il Barcellona per liberarsi gratuitamente. Contrattazione che, secondo quanto riporta Sky, sta andando più velocemente del previsto. L’annuncio sulla sua rescissione in Spagna era atteso già in mattinata, ma i tempi si sono leggermente dilatati. Restano comunque ore decisive per il passaggio all’Inter (qui tutti gli ultimi dettagli).