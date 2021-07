Vidal torna ma per l’Inter è sul mercato così come Nainggolan – TS

Oggi anche Arturo Vidal tornerà ad Appiano Gentile e avrà modo di conoscere Simone Inzaghi. Nonostante la sua voglia di mettersi in gioco, per l’Inter il cileno resta sul mercato.

SUL MERCATO – Arturo Vidal oggi conoscerà il suo nuovo tecnico, da capire però se avrà modo di lavorare con lui anche per il resto della stagione. Secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, il cileno per l’Inter resta sul mercato nonostante la sua voglia di mettersi in gioco. Il problema, come già noto da tempo, è il suo ingaggio: 6,5 milioni a stagione. L’Inter pensa a una soluzione in stile Joao Mario (o Nainggolan), cioè rescissione del contratto, ma molto dipenderà dalla volontà del calciatore.

Fonte: TuttoSport