Vidal titolare? La reazione dell’Inter. Pressing Barcellona – Sky

Arturo Vidal a sorpresa scenderà in campo dal primo minuto nella semifinale di Supercoppa di Spagna. Luca Marchetti di “Sky Sport” ha quindi parlato della reazione dell’Inter

CAMBIAMENTI? – «Il fatto che Vidal sia titolare non cambia nulla nella strategia dell’Inter. Dopo una stagione in cui è stato solo 4 volte titolare in una gara importante e in un momento delicato Valverde si è affidato a lui dopo che il cileno ha chiesto di essere ceduto. Vidal la decisione l’ha presa e cerca il modo per tornare da Conte. Quando si gioca il mercato però cambia di partita in partita e il pressing del Barcellona per convincerlo a restare continua».