Vidal stufo della panchina, vuole l’Inter. Procuratore al lavoro – TS

“Tuttosport” fa il punto della situazione di Vidal. Il cileno è stufo della panchina, ma il Barcellona non fa sconti all’Inter.

PANCHINA INDIGESTA – L’Inter è sempre in pressing su Vidal. Stasera si gioca il clasico Barcellona-Real e con ogni probabilità il cileno sarà ancora in panchina, per la quinta partita consecutiva. Una situazione di cui il centrocampista è sicuramente stufo, tanto da essere deciso a lasciare la Catalogna. Magari per riabbracciare Conte.

MURO BARCELLONA – Fernando Felicevich, procuratore dell’ex bianconero, prima di volare a Barcellona, ha incontrato Marotta e Ausilio per fare il quadro della situazione che (al momento) rispecchia fedelmente i contorni della missione affidata a Éric Abidal, ds blaugrana, da Josep Maria Bartomeu, presidente del club. La cessione di Vidal, considerato un preziosissimo “dodicesimo”, può essere avallata soltanto se avverrà un’importante plusvalenza. Il che prevede una cessione oppure un prestito con obbligo di riscatto, condizioni alquanto distanti dalle idee dell’Inter che – al momento – non si discosta dal prestito, anche perché andrà onorato un contratto da 8 milioni (lordi) da qui al termine della stagione.

SERVE UNA ROTTURA – Dopo la supersfida col Real, Felicevich andrà in pressing sul Barça per ottenere condizioni migliori. Ma l’unica strada per imprimere una brusca accelerata ai discorsi è che sia Vidal ad avviare le pratiche di divorzio, uscendo nuovamente allo scoperto. Come già fatto più volte in stagione, per dare sfogo al suo malcontento per l’utilizzo che gli riserva Ernesto Valverde, con cui i rapporti sono stati sempre alquanto tormentati. Vidal, non è un segreto, ha occhi solo per Conte.