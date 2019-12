Vidal, stand-by tra Inter e Barcellona: si inserisce la Juventus? – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, per Arturo Vidal la situazione tra Inter e Barcellona resta in stand-by: i nerazzurri vorrebbero un prestito, mentre i blaugrana vorrebbero monetizzare dalla sua cessione. In tutto questo arrivano voci di un possibile interessamento della Juventus

TRATTATIVA FERMA – Con la trattativa Kulusevski impostata per giugno (vedi articolo), resta la necessità di rinforzare il centrocampo a gennaio per dare l’assalto allo Scudetto. Come è noto, il nome chiesto a gran voce da Antonio Conte è quello di Arturo Vidal, uno dei suoi “uomini di fiducia”. L’Inter aspetta che il cileno vada in rottura con il Barcellona per cercare di strappare una formula favorevole, ossia un prestito senza particolari vincoli di riscatto. Un’opzione però difficile da percorrere, dal momento che i catalani hanno bisogno di realizzare circa 150 milioni in entrata entro giugno e il centrocampista è proprio una delle pedine con cui poter monetizzare (20-25 milioni la richiesta dalla Spagna). Alcune indiscrezioni parlano addirittura di un possibile inserimento della Juventus che gradirebbe un suo ritorno, ma da Torino arrivano secche smentite.