Vidal si presenta al centro di allenamento del Barcellona – MD

Arturo Vidal

Mundo Deportivo (QUI l’articolo originale) riporta che Arturo Vidal oggi è regolarmente presente al centro di allenamento del Barcellona.

PRESENTE ALL’ALLENAMENTO – Vidal questa mattina è regolarmente presente al centro di allenamento del Barcellona. Ieri il cileno non si è allenato, quindi bisogna capire se si allenerà agli ordini di Koeman o si è presentato solo per liberare l’armadietto. Il suo trasferimento all’Inter è praticamente fatto, ma per l’ufficialità mancano ancora dettagli da sistemare.