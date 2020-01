Vidal si “complica”, Eriksen dice sÃ¬ all’Inter! Ecco le sue richieste – GdS

Vidal si “complica”, Eriksen dice sì all’Inter! Ecco le sue richieste – GdS

La situazione attorno Arturo Vidal si fa sempre più complicata, il calciatore vuole l’Inter ma a Barcellona non è tutto rose e fiori. Il tecnico Ernesto Valverde potrebbe dire addio al club, e il cileno potrebbe dunque pensare di continuare a vestire la maglia blaugrana. Secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” però, i nerazzurri hanno ricevuto il sì da Christian Eriksen, che però chiede un ingaggio alto.

LE ULTIME – Il mercato dell’Inter entra sempre più nel vivo, con continui contatti tra Barcellona e Londra. Da una parte Arturo Vidal e dall’altra Christian Eriksen. Per quanto riguarda il cileno come vi abbiamo raccontato nelle ultime ore potrebbe restare a Barcellona dato che la situazione legata all’attuale tecnico blaugrana si fa sempre più complicata, e un eventuale cambio di panchina già a gennaio potrebbe complicare anche i piani dell’Inter che a quel punto si fionderebbe sul talento danese del Tottenham. Le richieste del club inglese sono già note da tempo: 20 milioni cash o l’inserimento di Matìas Vecino nella trattativa, considerando anche l’infortunio di Moussa Sissoko che ne avrà per diversi mesi, e con la possibile partenza anche di Eriksen l’ex tecnico nerazzurro José Mourinho resterebbe con gli uomini contati a centrocampo. Secondo quanto riportato dalla rosea il trequartista avrebbe detto sì alla dirigenza dell’Inter, con una richiesta di ingaggio di circa 10 milioni a stagione. Il suo agente inoltre è stato avvistato ieri a Milano, anche se non è stato avvistato nessuno nei pressi di Via della Liberazione. In attesa sul fronte “blaugrana”, l’Inter è pronta a dare tutto per anticipare l’arrivo di Eriksen già a gennaio.