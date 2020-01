Vidal si allontana dall’Inter: tutto il Barcellona gli chiede di restare – SM

Stando a quanto riportato dal notiziario di “Sportmediaset”, Arturo Vidal si allontana dall’Inter. Il cileno si trova in Arabia Saudita con il Barcellona per la Supercoppa spagnola e sarebbe stato “corteggiato” da tutta la squadra per rimanere in Catalogna

IN ARABIA – Non c’è solo la corte dell’Inter su Arturo Vidal. A lavorare ai fianchi del cileno c’è anche il Barcellona, che non vuole perdere il centrocampista sognato da Antonio Conte. L’ex Juventus si trova ora in Arabia Saudita con i blaugrana per cercare di conquistare la Supercoppa spagnola. Un’occasione preziosa per il club, che può così cercare di convincere Arturo a non lasciare la Catalogna.

LAVORO AI FIANCHI – Emergono maggiori dettagli sul lavoro compiuto dal presidente e dai compagni di squadra per far cambiare idea a Vidal, convinto dalle avances dell’Inter. Il numero uno del club catalano e i giocatori, durante il volo aereo in direzione Arabia Saudita, hanno letteralmente circondato il giocatore per convincerlo a non raggiungere Antonio Conte. Il problema è la scintilla mai scoccata tra il centrocampista ed Ernesto Valverde, nonostante il tecnico stia facendo muro in queste ore a una sua partenza. L’Inter ha comunque il sì del giocatore, ma per pensare seriamente di poter acquistare il cileno servono più dei 12 milioni offerti in partenza.

Fonte: Sportmediaset.