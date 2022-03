Vidal sempre più lontano dall’Inter: Flamengo pronto ad accoglierlo – TS

Inter infastidita dal continuo corteggiamento del Flamengo per Vidal. Secondo il collega Federico Masini su TuttoSport questa mattina, la dirigenza nerazzurra ha deciso già da tempo di esercitare un’opzione in suo favore e dare via, così a una vera e propria rivoluzione (vedi articolo).

ADDIO CERTO – L’esperienza di Arturo Vidal all’Inter è stata caratterizzata da pochi acuti, e soprattutto tante scivolate di stile. Il guizzo, inoltre, sembrerebbe averlo perso ormai da tempo, e fatica a tenere i ritmi alti degli avversari, cavandosela spesso solo con l’esperienza. Il centrocampista cileno, ultimamente ha anche fatto indispettire un po’ l’Inter che ha comunque deciso, ormai da mesi, di separarsi da lui al termine di questa stagione. Vidal è legato all’Inter da un contratto fino al 2023, con un ingaggio di ben 9.5 milioni, ma con un’opzione, in favore del club, di poter rescindere il contratto con dodici mesi di anticipo pagando una penale già stabilita con il giocatore. Vidal già da tempo ha deciso la sua prossima meta: il Brasile, in particolare il Flamengo. Inoltre, pare esserci stato anche un incontro fra il suo agente e il club brasiliano.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini

