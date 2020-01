Vidal sempre più difficile per l’Inter, oggi riunione importante a Barcellona – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” fa il punto della situazione Vidal. Oggi si riunisce il direttivo del Barcellona: si attende la decisione su Valverde.

SCELTE DIFFICILI – Oltre che su Young Marotta ha intenzione di accelerare anche sul centrocampista. Oggi la Giunta Direttiva del Barcellona deciderà se far saltare comunque Ernesto Valverde. Nonostante il no di Xavi, eventualità per nulla remota alla luce del fatto che il credito dell’allenatore rasenta ormai lo zero dopo il blitz di Oscar Grau amministratore delegato blaugrana e del ds Eric Abidal a Doha per incontrare lo stesso Xavi. Da questo dipende pure il futuro di Arturo Vidal ma – anche alla luce dell’infortunio di Luis Suárez – è sempre più difficile pensare di poter strappare al Barça il centrocampista che fin qui ha segnato più gol in stagione.