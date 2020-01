Vidal sempre inquieto, attende un colloquio col suo nuovo allenatore – TS

“Tuttosport” scrive che la situazione di Vidal a Barcellona è ancora in divenire. Il cileno vuole capire il progetto parlando col nuovo allenatore.

NUOVO CONFRONTO – Mentre l’Inter lavora su Eriksen a Barcellona Vidal attende di capire il suo futuro. In particolare il cileno intende potersi confrontare con Quique Setién, appena sedutosi sulla panchina dopo l’esonero tribolato di Valverde. Il neo tecnico blaugrana in sede di presentazione ha detto che ci sarà tempo per valutare le situazioni di mercato, ma King Arturo vuole delle rassicurazioni. Nei suoi mesi a Barcellona sta soffrendo troppo per i minuti contingentati e senza le dovute garanzie vorrebbe andarsene, con l’Inter come prima meta.