Vidal-Sanchez, agente atteso. Ecco quando l’incontro con l’Inter – CdS

L’Inter sta lavorando molto sul calciomercato, in entrata e in uscita. Due dei nomi pronti a salutare i nerazzurri definitivamente sono Alexis Sanchez e Arturo Vidal con la società che attende un face to face con l’agente.

INCONTRO – Probabilmente già entro questa settimana ma non è da escludere che Felicevich, agente di Vidal e Sanchez, arrivi a Milano per parlare con l’Inter. Come riporta il Corriere dello Sport i prossimi giorni saranno fondamentali per capire il destino dei due cileni con l’Inter che ha fretta di sistemarli per poi continuare a muoversi sul mercato. Un incontro potrebbe però non bastare con Felicevich che proverà a strappare il miglior accordo possibile dall’Inter. Ma insomma, i prossimi giorni saranno decisivi.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno