Vidal salta la Juventus e futuro in bilico all’Inter: il Marsiglia c’è – TS

Vidal non ci sarà contro la Juventus. Decisivo all’andata, il calciatore starà ancora fuori per infortunio. Ritorna per l’ultima di campionato? Il suo futuro secondo “TuttoSport” resta comunque in bilico.

OUT – Vidal non sarà presente in Juventus-Inter. Stagione tra alti e bassi per il centrocampista cileno, che fondamentalmente ha deluso comunque le aspettative di molti, compreso Antonio Conte che lo ha fortemente voluto in nerazzurro. All’andata fu decisivo con un gol, oggi invece sarà ancora indisponibile per un problema fisico. Il calciatore punta all’ultima di campionato, quella contro l’Udinese, per la passerella finale.

FUTURO – Nonostante tutto il suo futuro all’Inter è tutt’altro che certo. Il suo ingaggio di 6,5 pesa inevitabilmente sulle casse nerazzurre che lavora per l’abbassamento dei costi e degli ingaggi. Proprio per questo motivo, secondo quanto riportato da “TuttoSport” oggi in edicola, il Marsiglia sarebbe sempre in corsa per provare a portarlo in Ligue 1. Potrebbe essere decisiva la chiamata del suo ex ct Jorge Sampaoli.

Fonte: TuttoSport – Federico Masini