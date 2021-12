Vidal, ritorno in Sud America? I due club che pensano al centrocampista

Ci sarebbero due club sudamericani interessati ad Arturo Vidal, il cui contratto con l’Inter è in scadenza a giugno 2022: i dettagli.

FUTURO – Secondo quanto riportato da AS Cile, ci sarebbero due club sudamericani interessati ad Arturo Vidal. Il centrocampista cileno è in scadenza di contratto con l’Inter a giugno 2022. Da allora il giocatore può raggiungere un altro club da svincolato. Nel suo futuro potrebbe esserci il Boca Juniors oppure l’Atletico Mineiro. Il club argentino non acquista cartellini di calciatori che superano i 30 anni. Quindi giugno sarebbe il momento giusto per trattare un accordo con il cileno in quanto libero da contratto che lo lega ad un club. Quanto alla società brasiliana, l’attuale campione del Brasileirao e della Coppa del Brasile intende costruire una squadra che possa continuare a sfidare Flamengo e Palmeiras. Ed il cileno potrebbe essere un possibile colpo roboante.

Fonte: Chile.AS.com