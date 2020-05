Vidal richiesto da Conte, l’obiettivo è “slegare” l’affare da Lautaro Martinez – TS

Secondo “Tuttosport” Arturo Vidal resta l’obiettivo numero uno di Antonio Conte, e la dirigenza dell’Inter vorrebbe slegare l’affare da quello di Lautaro Martinez.

OBIETTIVO PRINCIPALE – Arturo Vidal è sempre in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte, il famoso incursore richiesto già a gennaio dal tecnico. Nonostante l’età (33 anni venerdì), il calciatore secondo quanto riportato dal quotidiano torinese, servirebbe come il pane a questa Inter, per portare gol e soprattutto esperienza in campionato e in UEFA Champions League. Il tecnico chiederebbe al cileno una ventina di partite stagionali circa. Il Barcellona potrebbe decidere di mettere sul mercato il calciatore, ma l’obiettivo dell’Amministratore Delegato Beppe Marotta vorrebbe slegare l’affare Vidal da Lautaro Martinez.

Fonte: Tuttosport.