Vidal, quasi pronto il regalo Inter a Conte: la situazione – Sky

Vidal

Arturo Vidal e l’Inter sono vicini. Il centrocampista cileno è l’obiettivo principale del tecnico nerazzurro Antonio Conte per rinforzare la rosa dei nerazzurri. Ecco le ultime sulla trattativa

ATTESA – Ecco le ultime secondo Marco De Micheli a “Sky Sport 24”: «Vidal trattativa in corso per rescissione. Oggi non si è allenato con il gruppo poiché da qui a qualche giorno saluterà il Barcellona. La trattativa è in stato avanzato. L’Inter ha contatti continui con l’agente del giocatore che è lo stesso di Sanchez. L’intesa di massima c’è già. Bisogna aspettare qualche giorno e poi nerazzurri potranno regalarlo a Conte dopo tanto».