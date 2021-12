Vidal può lasciare l’Inter a gennaio? Occhio al richiamo di Conte

Vidal ieri è subentrato nel secondo tempo di Salernitana-Inter, e c’è chi ipotizza che possa essere una delle sue ultime presenze in nerazzurro. La Tercera in Cile lancia un interesse di Conte per il Tottenham.

COPPIA RICOMPOSTA? – Arturo Vidal ha ricevuto una chiamata da Antonio Conte per conoscere la disponibilità del cileno ad andare al Tottenham. La notizia la dà La Tercera in Cile, citando fonti vicine al giocatore, e aggiungendo che il desiderio del centrocampista è da sempre giocare in Inghilterra, con Londra come opzione gradita. C’è anche il Flamengo, che può offrirgli un contratto milionario, ma appare in seconda fila. Per Vidal il “problema” risulta essere un minutaggio con l’Inter non all’altezza delle sue aspettative: da capire se a gennaio potrà aprirsi una possibilità di cessione.

Fonte: LaTercera.com – Rodrigo Fuentealba