Vidal priorità per l’Inter: una data per chiudere con il Barcellona

Vidal e l’Inter, si chiude a breve? Il quotidiano “Corriere della Sera”, sul proprio sito, aggiorna sul tentativo dei nerazzurri di arrivare al cileno del Barcellona. Ci sarebbe una data per raggiungere un accordo.

IL TEMPO DI CHIUDERE – Per l’Inter il nome di Arturo Vidal è una priorità per il mercato di gennaio. Il centrocampista, in rotta con il Barcellona, come noto due giorni fa ha denunciato la società catalana (vedi articolo). La speranza della società nerazzurra è di arrivare a un accordo con i blaugrana, peraltro in tempi brevi. Secondo il “Corriere della Sera” l’obiettivo è portare Vidal a Milano subito dopo l’Epifania.

Fonte: Corriere.it – Alessandro Bocci