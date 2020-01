Vidal prima scelta di Conte, è il profilo ideale per il salto scudetto – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che la prima scelta di Conte per il mercato di gennaio è Vidal. Il cileno conosce la sua tattica e ha il profilo ideale.

PRIMA SCELTA – Citando il famoso «volli, e volli sempre, e fortissimamente volli» di Vittorio Alfieri, Antonio Conte da settimane ripete a Marotta e Ausilio il motto «Vidal, e Vidal sempre, e fortissimamente Vidal». Non ci sono dubbi su chi sia il prescelto del tecnico per rinforzare il centrocampo e puntare allo scudetto. Un obiettivo, il titolo nazionale, che il centrocampista cileno fa suo ininterrottamente dal 2012: quattro titoli di fila in Serie A con la Juventus, tre in Bundesliga con il Bayern Monaco e uno nella Liga con il Barcellona. Vidal è uomo scudetto, Conte lo sa, lo conosce bene, lo ha plasmato nella stagione ’11-12, quando arrivò da mediano nel Bayer Leverkusen e diventò una mezzala d’assalto capace di segnare 40 gol in tre stagioni con lui in panchina. Conte vuole Vidal perché basterebbero un paio di allenamenti per rinfrescare le istruzioni tattiche date nel triennio ’11-14 e poi il giocatore sarebbe pronto a dare battaglia per provare a vincere il duello con la loro ex squadra, la Juventus.

PROFILO IDEALE – Conte ha ragione quando pensa che con Vidal il gap con la Juventus verrebbe ulteriormente ridotto. Il cileno ha dimostrato, non solo in Serie A, di essere ormai un top player a livello mondiale. Grazie alla crescita avuta proprio con Conte in panchina, Vidal ha saputo guidare la generazione d’oro del Cile a vincere due Copa America. Vidal è un giocatore che non tremerebbe di fronte alle difficoltà e si inserirebbe rapidamente nel 3-5-2, da mezzala destra o sinistra a seconda delle necessità. Più interditore se con Brozovic ci fosse Sensi; più incursore se al fianco del croato ci fosse Barella. Se l’Inter vuole provare a vincere subito, Vidal è l’uomo giusto. Inoltre, il fatto che il cileno, ieri tornato ad allenarsi a Barcellona come documentato dai media catalani in alcuni scatti fotografici al fianco degli altri sudamericani come Messi e Suarez, abbia iniziato il suo iter di rottura col club, facendo causa per il mancato pagamento dei premi della stagione ’18-19, fa intuire come alla fine sarà complicato per il Barcellona trattenerlo in rosa.

SOSTITUTO PRONTO – Il fatto poi che il club stia cercando di riportare in blaugrana il talento Dani Olmo della Dinamo Zagabria – «in caso di accordo tra i club, preferirei andare via a gennaio, credo sia giunto il momento di fare il grande salto: il mio obiettivo è andare agli Europei e sarà difficile farcela giocando in Croazia», le parole che sanno d’addio del centrocampista spagnolo – fa il resto.