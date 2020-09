Vidal precisa richiesta di Conte. Inter vuole chiudere: ecco i tempi

Arturo Vidal Barcellona

Vidal è il nome più caldo in casa Inter per completare il centrocampo. I nerazzurri attendono che il cileno si liberi dal Barcellona per metterlo a disposizione di Antonio Conte. Di seguito le ultime novità riportate da Andrea Paventi per SkySport24

INTER, RICHIESTA DA SODDISFARE – Arturo Vidal è una precisa richiesta di Conte per completare il centrocampo. In quel reparto, ci sono già tanti giocatori importanti per qualità e bisogna anche aspettare il futuro di Nainggolan. Il cileno, dopo Kolarov (qui l’annuncio), è l’altro tassello che il club vuole mettere nello scacchiere del suo allenatore. Il tecnico si augura che l’operazione venga conclusa entro la fine di questa settimana.