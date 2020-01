Vidal, posizione Barcellona chiara. Inter non molla: la...

Vidal, posizione Barcellona chiara. Inter non molla: la situazione – Sky

Condividi questo articolo

Arturo Vidal è il primo obiettivo di mercato dell’Inter per questo sessione invernale. Le parole di Ernesto Valverde sembrano però chiudere le porte a una trattativa. Ecco le ultime

ATTESA – Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano di “Sky Sport”, le parole di Ernesto Valverde complicano la situazione: il Barcellona non molla e non vuole fare altre cessioni. L’Inter però mantiene Arturo Vidal come primo obiettivo con il giocatore che tornerebbe volentieri, ma la posizione del club spagnolo è chiara. L’alternativa numero uno rimane Christian Eriksen (QUI le ultime sul danese).