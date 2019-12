Vidal pista viva, ma ci sono problemi su formula e prezzo col Barcellona – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” scrive che Inter e Barcellona non sono d’accordo sui dettagli della trattativa per Vidal.

FORMULA E COSTO – L’Inter lavora sul fronte Vidal, che resta aperto. Il cileno ieri ha giocato da titolare contro l’Alaves, segnando pure il gol del 2-0, con un’esultanza singolare… Poi, il risultato finale è stato 5-1, ma “Re Artù” ha confermato di essere un fattore per il Barcellona, con la sua energia e aggressività. E’ per lo stesso motivo che Conte vorrebbe averlo ancora con sé. Solo che il club blaugrana non accetta di lasciarlo andare in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni. Vuole l’obbligo e, comunque, a quota 25. Serve che il centrocampista forzi la mano per liberarsi. Chissà che questa partita non si possa giocare già durante la pausa.