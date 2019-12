Vidal, pista in raffreddamento. Possibile arrivo solo a una condizione – GdS

Secondo la “Gazzetta dello Sport”, è in raffreddamento la pista che porta ad Arturo Vidal: in casa Inter la dirigenza non è disposta a investire determinate cifre per un giocatore di 32 anni. Possibile arrivo soltanto se il Barcellona apre al prestito.

ARRIVO DIFFICILE – Si raffredda la pista per Arturo Vidal del Barcellona. Nonostante sia un giocatore richiestissimo dal tecnico Antonio Conte, non rientra nella filosofia di mercato della famiglia Zhang. Certo, il centrocampista cileno può servire all’Inter, ma il Barcellona chiede 20 milioni di euro per lasciarlo partire e la dirigenza nerazzurra non è disposta a investire una tale cifra per un giocatore di 32 anni. Al momento dunque la pista resta in stand-by, a meno che il Barcellona non sia disposto ad aprire al prestito a gennaio.