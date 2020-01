Vidal pista fredda, i cambiamenti a Barcellona frenano – CdS

Condividi questo articolo

Il “Corriere dello Sport” fa il punto della situazione di Vidal. Il cileno senza Valverde ha meno problemi e ora non è più in pole per l’Inter.

PISTA RAFFREDDATA – Il viaggio a Londra di Ausilio, se non altro, vale pure come conferma sul fatto che la pista Vidal sia da considerare ormai impraticabile o quasi. E’ vero che il cileno si era promesso a Conte, ma i suoi problemi erano con Valverde e ora che è stato esonerato lo scenario è cambiato. Certo, se anche il nuovo allenatore, Setien, dovesse ritenerlo un semplice rincalzo, allora tutto si potrebbe riaprire. Ma a questo punto Vidal non sarebbe più il primo obiettivo, visto che ora l’Inter ha virato su Eriksen. Anzi, potrebbe diventare una clamorosa aggiunta, legata all’addio di Vecino. Ma un doppio innesto di questa portata sarebbe davvero complicato e dovrebbe incastrarsi anche con la cessione di Gabigol a condizioni migliori rispetto a quelle concordate nei mesi scorsi con il Flamengo.