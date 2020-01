Vidal pista calda, la gara con l’Espanyol è uno snodo importante – CdS

Il “Corriere dello Sport” spiega che a breve potrebbe esserci un altro capitolo dello scontro tra Vidal e il Barcellona. L’Inter aspetta.

PISTA CALDA – Il sogno Eriksen non chiude certo la porta a Vidal. Anzi, quello per il cileno resta il fronte più caldo per gennaio. E’ vero che c’è assoluta necessità di un innesto sulla corsa mancina, ma, tra Marco Alonso valutato 40 milioni di euro dal Chelsea e Acuña non meno di 20 milioni dallo Sporting Lisbona, è per il centrocampo che sono attese novità in tempi brevi. Anche perché la situazione di Vidal potrebbe diventare incandescente già nelle prossime ore. Ieri, infatti, il centrocampista è rientrato dal Sud America ed è subito andato immediatamente ad allenarsi assieme a Messi e Suarez. Il Barcellona sarà in campo già domani sera nel derby con l’Espanyol e, quindi, già oggi Valverde dovrebbe diramare le convocazioni per la gara.

E allora nell’elenco ci sarà Vidal? Il dubbio, in Spagna, è già stato sollevato, ipotizzando una punizione per il giocatore dopo la sua denuncia per il mancato pagamento di una parte dei premi, per un totale di 2,4 milioni. Secondo il quotidiano “La Vangurdia” Vidal per ottenere ragione dovrà rivolgersi alla giustizia ordinaria. Ma è chiaro che se Valverde dovesse escluderlo dal match con l’Espanyol, lo scontro diventerebbe totale.

Il cileno, infatti, vuole andarsene dalla squadra catalana perché non si sente abbastanza considerato. E, secondo il suo entourage, anche una semplice panchina nella gara di domani sera verrebbe considerata come una sorta di provocazione o affronto. In sostanza, il pensiero di Vidal sarebbe questo: ma come, mi volete trattenere perché mi considerate importante e poi non sono nemmeno titolare? La sensazione, dunque, è di essere già vicini ad un momento di svolta nella vicenda. E’ vero che, dopo l’Espanyol, ci sarà la Supercoppa spagnola (dall’8 al 12 gennaio in Arabia Saudita), ma il Barca rischia di pagare la tensione che si è venuta a creare con il centrocampista.