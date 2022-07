Vidal parla il cugino: «Boca Juniors? Prossima settimana si risolve!»

Vidal presto risolverà il suo contratto con l’Inter. La conferma arriva da Gonzalo Vásquez sulle frequenze di Radio La Red, cugino del cileno, che ha parlato di percentuali per quanto riguarda il Boca Juniors.

VERSO L’ARGENTINA – Arturo Vidal al Boca Juniors è sempre più una possibilità, ne parlato il cugino del cileno: «Il Boca si è mosso rapidamente e penso che ci sia una probabilità del 70-80% che si faccia, si dovrebbe risolvere la prossima settimana, Il Flamengo gli ha fatto complimenti, strizzatine d’occhio, non so quanto seriamente. Vuole sentire di nuovo la passione, il progetto deve sedurlo. Non gli interessano i soldi, altrimenti andrebbe in Qatar o negli Stati Uniti. Immagino che voglia provare l’emozione di fare un contrasto e far crollare la Bombonera».