Vidal “osserva” il futuro di Valverde: l’Inter aspetta Giroud e Young – CdS

Il futuro di Arturo Vidal, secondo quanto riportato oggi dal “Corriere dello Sport” dipenderà molto anche da quello di Ernesto Valverde. Il Barcellona potrebbe decidere di chiamare in panchina l’ex storico centrocampista Xavi. L’Inter non ha fretta così come detto dall’Amministratore Delegato Beppe Marotta prima della partita, e attende novità anche sul fronte Olivier Giroud e Ashley Young.

SU VIDAL – Arturo Vidal vuole fortemente l’Italia ma il suo futuro potrebbe cambiare se la dirigenza del Barcellona dovesse decidere di esonerare Ernesto Valverde per chiamare l’ex storico centrocampista Xavi. La società blaugrana domani dovrebbe riunirsi per decidere il futuro del tecnico spagnolo. Dalla Spagna, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, le voci dicono Valverde fino al termine della stagione. In quel caso il centrocampista cileno potrebbe spingere ulteriormente per approdare all’Inter.

GIROUD E YOUNG – Discorso diverso per Olivier Giroud e Ashley Young: i due giocatori ieri non hanno disputato le partite di Premier League rispettivamente con Chelsea e Manchester United, ma l’Inter come sottolineato da Beppe Marotta non ha l’ansia di chiudere nell’immediato determinate trattative. L’esterno inglese vorrebbe firmare un contratto con i nerazzurri fino al 2021. Per il centravanti francese c’è ancora un po’ di distanza tra i nerazzurri e il Chelsea, ma il ruolo dell’attaccante ad oggi è l’ultimo dei pensieri di Antonio Conte, che attende la cessione di Matteo Politano ad oggi poco utilizzato.