Vidal o Eriksen, l’Inter vuole un top: decisiva la loro volontà – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” scrive che l’Inter è protna ad accogliere Vidal o Eriksen. Le mosse sono pronte, ora tocca ai giocatori scegliere.

DUE OBIETTIVI – Vidal o Eriksen. Il dubbio di mercato dell’Inter, considerando la nazionalità danese di uno dei protagonisti è, se vogliamo, amletico. Il club nerazzurro vuole regalare a Conte un top player per puntare con decisione allo scudetto. Lo impongono la classifica, la crescita della squadra e i pesanti investimenti estivi. Suning non vuole perdere l’occasione, ma dopo i passi svolti da Marotta e Ausilio con gli entourage dei due giocatori e le dirigenze di Barcellona e Tottenham, adesso l’Inter aspetta le mosse dei due diretti interessati.

STESSA CIFRA – Il discorso è semplice: sia Barcellona sia Tottenham per i loro giocatori vogliono 20 milioni. L’Inter, che punta Eriksen per giugno a parametro zero, è disposta a spenderli subito per il danese alfine di anticipare la concorrenza ed evitare brutte sorprese nelle prossime settimane (quando i 10 milioni circa d’ingaggio potrebbero non bastare più). Al contrario, l’ad nerazzurro non vuole investire 20 milioni per Vidal, di cinque anni più vecchio di Eriksen.

VOLONTA’ LORO – Ma perché l’Inter aspetta le mosse dei giocatori? Perché per quanto concerne Eriksen tutto passa dal suo «sì» alla proposta di Marotta, visto che il Tottenham, pur di non perderlo a zero, lo venderebbe per i suddetti 20 milioni. Mentre per quanto riguarda Vidal, vista la non volontà di spendere quel denaro, l’Inter attende che il cileno continui la sua “battaglia” per rompere con la squadra catalana e avere così maggiori chance di essere ceduto a prezzi accessibili.