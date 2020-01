Vidal, nuovi tentativi Inter nelle prossime ore! Muro Barcellona: il motivo

Vidal all’Inter sì o no? Tutto ruota attorno a questa domanda, sulla quale fornisce gli ultimi aggiornamenti Fabrizio Romano su “Sky Sport 24”

SITUAZIONE DI STALLO – Arturo Vidal è l’obiettivo principale dell’Inter per il mercato di gennaio. La dirigenza nerazzurra continua a provarci e sono previsti altri tentativi nelle prossime ore con il Barcellona. Antonio Conte è stato chiaro, indicando il cileno come prima scelta per alzare il livello del centrocampo nerazzurro. Dal canto suo, Vidal accetterebbe di buon grado un trasferimento a Milano, essendo stato messo al centro del progetto nerazzurro. Resta però il solito ostacolo: convincere i blaugrana. I catalani devono fronteggiare un problema numerico con Arthur fuori circa un mese e Carles Alena ceduto in prestito al Betis Siviglia. Per questo non c’è ancora stata un’apertura. L’Inter insisterà alla ricerca del fatidico sì.

Fonte: Sky Sport – Fabrizio Romano