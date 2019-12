Vidal, nostalgia di Italia: Inter volontà principale! Juventus fuori dalla corsa

Vidal vuole tornare in Italia e strizza l’occhio all’Inter, unica squadra rimasta in corsa: la Juventus non è un ostacolo. Le ultime sul cileno raccolte dal giornalista Fabrizio Romano su “Calciomercato.com”

LA SITUAZIONE – Arturo Vidal ha voglia di tornare in Italia, in Serie A. Il centrocampista cileno non è contento della situazione al Barcellona, dove non è un titolare per il tecnico blaugrana Ernesto Valverde. Ormai da mesi, se non anni, si parla di un arrivo all’Inter per l’ex Juventus. Proprio in merito ad alcune voci circolate su un possibile ritorno in bianconero, nessuna conferma. Questo perché Fabio Paratici non è al momento in cerca di un profilo come Vidal sia per caratteristiche tecniche che per motivi anagrafici nonostante il cileno sia effettivamente stato proposto. Porte chiuse da Torino, dove il giocatore si era trovato bene e avrebbe potuto pensare anche di tornare. Ecco perché l’Inter resta in corsa da sola per il numero 22 del Barcellona che ricambia il gradimento considerando quella nerazzurra come destinazione maggiormente gradita. In attesa di capire, nei prossimi decisivi giorni, se le due società troveranno un’intesa per impostare l’affare in termini sia di cifre che di formula di trasferimento.

