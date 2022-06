Vidal, non solo Sudamerica: nuova offerta anche dall’Europa

Non solo l’ipotesi Sudamerica per Arturo Vidal, con Boca Juniors e Flamengo interessate al giocatore. Secondo quanto riporta il portale cileno ADN Deportes, anche in Europa spunta una pretendente per il centrocampista. Si tratta del Galatasaray.

NUOVA PRETENDENTE – Non solo il Sudamerica per il futuro di Arturo Vidal. Il centrocampista cileno sta risolvendo il contratto con l’Inter, dopodiché sarà libero di accordarsi con un altro club. Inizialmente sembrava tutto fatto con il Flamengo, ma negli ultimi giorni si è sviluppato un forte interessamento anche da parte del Boca Juniors. Secondo le notizie che arrivano dal Cile, però, anche dall’Europa spunta una pretendente. Si tratta del Galatasaray, che già aveva fatto un tentativo anche per Alexis Sanchez. Resta da capire, ora, quale sarà la scelta del giocatore.