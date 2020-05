Vidal, Newcastle si defila? Inglesi puntano a un ex Inter – MD

L’Inter potrebbe presto non avere più il Newcastle come concorrente

nella corsa al centrocampista del Barcellona, Arturo Vidal

SITUAZIONE – Secondo quanto riportato dal sito del Mundo Deportivo, per Arturo Vidal a farsi presto da parte potrebbe essere il Newcastle. Il club inglese sta aspettando che la Premier League accetti la vendita della società a Hanry Mauriss, un potente investitore americano, o a Mohammed bin Salman, Principe dell’Arabia Saudita, per circa 300 o 400 milioni di euro. Subito dopo la squadra britannica dovrebbe partire all’assalto dell’ex Inter Philippe Coutinho e di Mauricio Pochettino che diventerebbe uno degli allenatori più pagati al mondo. Proprio l’arrivo di quest’ultimo sulla panchina dei Magpies potrebbe essere decisivo per l’abbandono della pista Vidal, su cui ci sarebbe anche la compagine nerazzurra. L’arrivo del cileno sarebbe stato subordinato alla scelta di Massimiliano Allegri come tecnico. Un’ipotesi che ora sembra tramontare.