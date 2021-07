Vidal al momento resta all’Inter. Nandez? Cagliari chiede 5 milioni

Il mercato dell’Inter rimane piuttosto attivo. Vidal, al momento, non si muoverà da Milano. Su Nandez, come riporta ancora “Sky Sport”, il Cagliari chiede 5 milioni per prestito con diritto di riscatto

MERCATO − Marco De Micheli ha fatto il punto sulla situazione nerazzurra: «Ad oggi Arturo Vidal resta, non ci sono proposte concrete. Il cileno ha uno stipendio alto di 5 milioni, difficilmente arriveranno proposte. Per Radja Nainggolan, c’è il solito discorso con il Cagliari, il quale richiede per Nahitan Nandez, 5 milioni di euro per il prestito con diritto di riscatto. L’Inter non vorrebbe spendere tutti quei soldi. Nainggolan e Martin Satriano non si trasferirebbero a Cagliari come contropartita».