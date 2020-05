Vidal torna nel mirino dell’Inter: il Barcellona fa piazza pulita?

Vidal è sembrato più volte a un passo dall’Inter, ma in un paio di circostanze (almeno) l’operazione è sfumata sul più bello. Il centrocampista cileno, da quasi due anni al Barcellona, è comunque nei radar dei nerazzurri, e non è escluso un altro assalto in estate. Lo riporta il quotidiano spagnolo Mundo Deportivo.

DI NUOVO IN BALLO? – Per Arturo Vidal l’Inter resta sempre vigile, a maggior ragione ora che il Barcellona vuole Lautaro Martinez con lo sconto. Così come Sport (vedi articolo) anche l’altro quotidiano catalano, Mundo Deportivo, ipotizza in prima pagina che il Barça utilizzi diversi elementi di sua proprietà come contropartite: “La mappa degli scambi. L’Inter rinforza il suo interesse per Vidal, uno degli undici blaugrana che il club potrebbe includere in differenti operazioni”.