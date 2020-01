Vidal, messaggio del Barcellona all’Inter: titolare in Supercoppa!

Il Barcellona manda un messaggio chiaro all’Inter! Il tecnico dei blaugrana Valverde ha infatti inserito nella lista dei titolari di Barcellona-Atletico Madrid l’obiettivo dei nerazzurri Vidal

TITOLARE – Alle 20 al King Abdullah Sports City Stadium di Gedda si giocherà Barcellona-Atletico Madrid, semifinale della Supercoppa di Spagna (in finale c’è già il Real Madrid). Non arrivano però buone notizie per l’Inter. L’obiettivo numero uno dei nerazzurri per questo mercato Arturo Vidal è infatti a sorpresa nell’undici titolare schierato da Ernesto Valverde. Un messaggio chiaro ad Antonio Conte e all’Inter? Vedremo.