Vidal manda segnali, ma l’Inter a centrocampo ora ha altre prioritÃ  – TS

Vidal manda segnali, ma l’Inter a centrocampo ora ha altre priorità – TS

“Tuttosport” sottolinea come Vidal mandi sempre messaggi a Conte. L’Inter però a centrocampo ora conta sul rientro di Nainggolan.

MESSAGGI A CONTE – Puntuale con l’approssimarsi del mercato si è alzato il grido di dolore di Vidal. Messaggi sempre più indirizzati ad Antonio Conte. A gennaio il cileno si sentiva vicinissimo a un ricongiungimento. Poi l’esonero di Valverde, l’arrivo di Setien, ma soprattutto il veto di Messi con cui ha ottimi rapporti hanno bloccato tutto.

OSTACOLI – Il treno nerazzurro per Vidal però rischia di essere già passato. Perché l’Inter non intende inserire il cileno nell’operazione Lautaro Martinez e perché come incursore Marotta vede piuttosto Nainggolan. Il belga tornerà in nerazzurro dopo il prestito al Cagliari e venderlo è alquanto complicato visto l’ingaggio da 4,5 milioni e un valore a bilancio di 19,3. Può rilanciarsi e coprire il ruolo del cileno.

INCASTRI – Le risorse di mercato saranno investite su Tonali, individuato come obiettivo primario e col rientro di Nainggolan il centrocampo sarebbe completo. Per fare spazio a Vidal servirebbe una cessione del belga in una trattativa tipo quella con la Fiorentina per Chiesa. In quel caso Marotta col Barcellona vorrebbe far pesare la scadenza 2021 del contratto del cileno.