Vidal e la maglia che fa ‘discutere’: indizio di mercato per il 2022?

Vidal stasera ha postato sui suoi social, nell’ultimo giorno di vacanze prima del rientro all’Inter (vedi articolo). I più attenti, però, dalla foto del messaggio appena indicato dovranno notare un dettaglio che può riguardare il mercato.

PROSSIMA DESTINAZIONE? – Arturo Vidal domani sarà di nuovo in Italia. Il centrocampista tornerà ad allenarsi agli ordini di Simone Inzaghi, in vista di Bologna-Inter del 6 gennaio. Con l’inizio del 2022 il cileno entra però nei suoi ultimi sei mesi di contratto, in scadenza al 30 giugno. Al momento non ci sono particolari segnali su un rinnovo, quindi questa dovrebbe essere la sua ultima stagione all’Inter.

Disfrutando mi último día de descanso, muy feliz de disfrútalo con mis hijos.

Ahora volveremos al trabajo para ganar todo lo que viene este 2022…😜👑👌🏼🦾❤️🙏👍

Che si mostri con una maglia del Flamengo, in un momento del genere, non può che essere segnalato come un indizio. Tanto che i tifosi brasiliani hanno inondato il suo account Twitter di messaggi per “invitarlo” a firmare. Il club rubronegro di Rio de Janeiro è da tempo una sua preferenza, tanto che ne aveva parlato qualche mese fa (vedi articolo). Sarà questa la prossima squadra di Vidal?