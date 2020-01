Vidal lontano dall’Inter, tre fattori pesano: uno si chiama… Eriksen! – SM

Vidal sembra sempre più lontano dall’Inter, al contrario di Eriksen. Il punto della situazione di “SportMediaset” sul colpo per il centrocampo nerazzurro

CAMBIA LO SCENARIO – Come riferito da Paolo Bargiggia, Arturo Vidal è lontano dall’Inter. Sarebbero tre i fattori decisivi per questa situazione di stallo. Il primo è l’incertezza del futuro della panchina del Barcellona, con il club catalano impegnato quindi in altre faccende. Il secondo è l’AD sport nerazzurro Beppe Marotta, che nonostante le dichiarazioni di facciata avrebbe perplessità sul cileno in virtù del passato alla Juventus. Il terzo, non meno importante, è la possibilità reale di chiudere per Christian Eriksen. Il danese sarebbe accolto volentieri da Antonio Conte, nonostante avesse indicato in Vidal la prima scelta per il centrocampo. La prossima settimana sarà quella decisiva.

Fonte: Sport Mediaset – Paolo Bargiggia