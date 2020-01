Vidal, la situazione non preoccupa l’Inter. Offerta destinata ad alzarsi – GdS

Condividi questo articolo

Le trattative per portare Arturo Vidal all’Inter secondo quanto riportato dalla “Gazzetta dello Sport” proseguono nonostante il presunto “amore” per la squadra blaugrana mostrata attraverso i social. L’Inter però dovrà aumentare la prima offerta fatta al club spagnolo.

TEMPO AL TEMPO – Arturo Vidal resta l’obiettivo primario per gennaio, anche più di Christian Eriksen. Il centrocampista cileno nell’immediato potrebbe far fare il salto di qualità decisivo richiesto da Antonio Conte, e con il minimo sforzo considerando che già in passato ha lavorato con il tecnico leccese. La prima offerta di dodici milioni però è destinata ad aumentare, fino ad avvicinarsi ai venti richiesti dal Barcellona. Una cessione nell’immediato, in particolare quella di Gabigol, potrebbe facilitare investimenti in entrata. Il centrocampista ieri è tornato ad allenarsi con la squadra tra sorrisi con i compagni e post social, ma l’Inter si dice tranquilla della situazione, forte del “sì” del giocatore pronto a nuove sfide.