Vidal, la situazione a Barcellona potrebbe non cambiare: Conte spera – TS

Il futuro di Arturo Vidal al Barcellona secondo quanto riportato da “TuttoSport” potrebbe non cambiare con l’arrivo di Quique Setien. Il cileno ha ancora due settimane per decidere il suo futuro, Antonio Conte tiene vive le speranze.

ULTIMA SPERANZA – Arturo Vidal potrebbe tornare per l’ennesima volta – clamorosamente -, un nome per il mercato dell’Inter, nonostante l’accordo praticamente raggiunto per l’arrivo di Christian Eriksen già a gennaio. Con Matìas Vecino praticamente fuori dal progetto nerazzurro, l’Inter potrebbe fiondarsi ancora una volta sul centrocampista cileno nel caso decidesse di lasciare il Barcellona. Il motivo? Ancora una volta il suo impiego. La speranza era quella di restare al Barcellona una volta cambiato il tecnico, ma con l’arrivo di Quique Setien il futuro dell’ex Bayern Monaco potrebbe essere lo stesso se non peggiore. L’ex Betis Siviglia predilige un calcio “bello da guardare”, più in stile Barcellona tra “Cruijffismo” e “Guardiolismo” – come riporta TuttoSport -. La promozione in prima squadra del giovane Riqui Puig lascia pensare tutto tranne che un impiego di Vidal da titolare al fianco di Busquets e Frenkie de Jong.