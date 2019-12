Vidal, la Juventus chiama il Barcellona: la reazione dell’Inter

Arturo Vidal è il primo obiettivo dell’Inter per il centrocampo. Il cileno è infatti in cima alla lista di Conte. Occhio però alla Juventus pronta a fare uno sgambetto. Ecco le ultimes secondo “Sky Sport”

Inter ma non solo, perché anche la Juve prova a inserirsi nella corsa ad Arturo Vidal. La società bianconera infatti ha avuto un contatto telefonico nelle ultime ore con il Barcellona per chiedere informazioni sulla situazione riguardante il centrocampista cileno, da tempo obiettivo di mercato dell’Inter. Azione di disturbo o nuovo duello di mercato all’orizzonte tra i due cub italiani? I nerazzurri però non sembrano preoccupati dalla mossa della Juventus: l’Inter infatti è convinta di essersi mossa con largo anticipo e sente di essere in una posizione di forza anche grazie ai rapporti molto buoni instaurati in questi mesi con il Barcellona.