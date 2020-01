Vidal, l’agente ha già incontrato l’Inter: strategia pronta! Eriksen “parallelo”

Vidal ed Eriksen sono i due grandi nomi per il centrocampo dell’Inter. Marco Barzaghi, inviato di “SportMediaset”, in collegamento da Napoli per la trasmissione “Pressing Serie A” ha riferito alcuni aggiornamenti

COLPI A CENTROCAMPO – Di seguito quanto detto da Marco Barzaghi: «C’è una grande novità. Si ipotizzava un incontro in settimana con l’agente di Arturo Vidal, Fernando Felicevich, che è lo stesso di Alexis Sanchez. Possiamo dirvi che questo incontro c’è già stato, ieri. Felicevich è entrato da un ingresso secondario ad Appiano Gentile per incontrare la dirigenza dell’Inter e mettere a frutto la strategia per convincere il Barcellona. I nerazzurri sono pronti ad alzare l’offerta a 15 milioni di euro di obbligo di riscatto per un prestito oneroso. Serve però cedere al più presto Gabigol per avere i soldi necessari per provare a chiudere la trattativa. Molto dipenderà dalla Supercoppa Spagnola. Se il Barcellona vincerà Ernesto Valverde rafforzerà la sua posizione e cercherà di blindare il cileno, in caso contrario potrebbe aprire a una sua cessione. Parallelamente si lavora sul fronte Christian Eriksen, contatti tra Beppe Marotta e Piero Ausilio e l’agente. Si cercherà di portarlo a Milano a giugno, ma nel caso fallisse l’assalto a Vidal l’Inter farà un tentativo subito».