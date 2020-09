Vidal-Inter vicinissimi, anche il Barcellona ha fretta di sfoltire – Sky

Arturo Vidal Espanyol-Barcellona

Vidal-Inter è un’operazione sempre più vicina a concretizzarsi. In aiuto dei nerazzurri viene anche la necessità del Barcellona di sfoltire in fretta i giocatori considerati fuori dal progetto. Il punto di Alessandro Sugoni per “Sky Sport 24”

UNA PRIORITA’ DEL BARCELLONA – Vidal è sempre più vicino all’Inter. La trattativa per la risoluzione è ormai ai dettagli e anche il Barcellona ha fretta di risolvere la questione esuberi: «Sono molto vicini, moltissimo. Da quello che risulta i prossimi giorni saranno decisivi. I passi avanti nel discorso risoluzione sono continui e accelerati. Da quello che emerge il Barcellona ha anche necessità di accelerare l’operazione sfoltimento dei giocatori che non fanno parte del progetto di Koeman».