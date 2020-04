Vidal-Inter vicini? Barcellona, nessuna offerta ricevuta. Strategia estiva?

Vidal vicino all’Inter in numerose occasioni negli ultimi mesi. In particolare, a gennaio il cileno sembrava vicino, ma il Barcellona l’ha trattenuto. In estate, lo scenario potrebbe cambiare nuovamente, ma ad oggi non ci sono state offerte ufficiali, secondo il Mundo Deportivo

FUTURO IN BILICO – Arturo Vidal e l’Inter, un corteggiamento lunghissimo che, chissà, in estate potrebbe sfociare in trattativa reale con il Barcellona. Ad oggi, però, contrariamente a quanto riportato da Sport, non ci sono offerte concrete sul tavolo. Il contratto del calciatore con gli spagnoli è fino a giugno 2021, mentre il feeling con Antonio Conte è ben noto e resta immutato. L’emergenza Coronavirus ha inciso sul rallentamento totale del calcio. Ma nei prossimi mesi i nerazzurri potrebbero tornare alla carica.