Vidal, l’Inter fa la valutazione. Inserito nella trattativa Lautaro Martinez?

Vidal è uno dei giocatori che, non è un mistero, piacciono a Conte. Il centrocampista cileno del Barcellona, secondo Sport, potrebbe rientrare nell’operazione con l’Inter per Lautaro Martinez. Ecco quanto viene valutato per il quotidiano catalano.

ACQUISTI A TUTTI I COSTI – In Spagna, come noto, nonostante l’emergenza si continua a pensare ad acquisti faraonici per Barcellona e Real Madrid. Per farlo si ipotizzano degli scambi più o meno complessi, e questi potrebbero riguardare anche la Serie A. Il quotidiano catalano Sport in edicola domani apre con Miralem Pjanic, ma non solo: “L’Inter valuta Arturo Vidal quindici milioni di euro all’interno dell’operazione per Lautaro Martinez“.