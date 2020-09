Vidal-Inter, tutto fatto: la data dell’annuncio ufficiale e gli anni di contratto

Photo 166326065

Vidal sarà un nuovo giocatore dell’Inter in tempi piuttosto rapidi. Secondo quanto lancia Onda Cero dalla Spagna è fatta per il trasferimento del centrocampista cileno dal Barcellona. Ecco quando l’acquisto sarà ufficiale e gli anni di contratto definiti con i nerazzurri.

IN ARRIVO – Per Arturo Vidal all’Inter è ormai soltanto questione di ore. Il centrocampista cileno nella giornata di oggi, martedì 8 settembre, potrà diventare ufficialmente un rinforzo per Antonio Conte, forse il più richiesto dal tecnico che l’ha avuto alla Juventus dal 2011 al 2014, vincendo tre volte di fila la Serie A. Tutto definito con il Barcellona per la rescissione, quindi si trasferirà a parametro zero con la stessa formula di Alexis Sanchez. Secondo quanto riporta il giornalista spagnolo Alfredo Martinez, nel corso della trasmissione El Transistor della radio Onda Cero, Vidal firmerà con l’Inter un contratto biennale. Di difficoltà non ce ne sono più, ora mancano ormai soltanto le visite mediche (appena sostenute da Aleksandar Kolarov) e la firma. Già nei prossimi giorni il cileno sarà a Milano, per iniziare la preparazione ed essere così in forma per il debutto in campionato del 26 settembre con la Fiorentina. Vidal all’Inter è un colpo fatto: occhio alla giornata di oggi per l’annuncio ufficiale.