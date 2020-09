Vidal-Inter, le nuove tempistiche. Guadagna più di Godin – Sky

Vidal all’Inter è liberato dopo Godin al Cagliari (vedi articolo). Gianluca Di Marzio, sempre in apertura di “Calciomercato – L’Originale”, ha aggiunto ulteriori dettagli sul colpo in arrivo.

ARRIVA IL COLPO – Gianluca Di Marzio prosegue: «Con l’uscita di Diego Godin domani l’Inter conta di avere l’OK da parte del presidente, di Steven Zhang, per organizzare l’arrivo di Arturo Vidal a Milano. Accordo col Barcellona da settimane, ma l’Inter prima aveva chiesto di fare delle uscite e alleggerire il monte ingaggi. Vidal guadagna più di Godin, esce uno e arriva l’altro. Domani gli ultimi dettagli, per far arrivare il giocatore fra domenica e lunedì. Le tempistiche fin qui sono state sempre sbagliate, poi vedremo».