Vidal-Inter, si fa! Le tempistiche per l’arrivo suo e di Kolarov – Sky

Anche Vidal si trasferirà all’Inter, con un minimo periodo di tempo da far passare per risolvere la questione col Barcellona. Gianluca Di Marzio ha fornito altre novità, dopo che già nel corso della serata aveva annunciato l’arrivo di Kolarov (vedi articolo). Queste le sue parole durante “Calciomercato – L’Originale” su Sky Sport.

DOPPIO ACQUISTO – Questo il commento di Gianluca Di Marzio: «Arturo Vidal all’Inter a fuoco lento ma si farà. L’Inter col giocatore ha già un’intesa, sta aspettando soltanto che arrivi il via libera definitivo del Barcellona alla risoluzione del contratto. Magari passerà qualche giorno in più, ma è solo questione di tempo. Stasera alle 20.30 definito l’acquisto di Aleksandar Kolarov: operazione da poco più di un milione di euro e bonus. Il suo agente Alessandro Lucci ha risolto le questioni con la Roma, un anno di contratto a tre milioni e mezzo più bonus legati alle presenze. Visite mediche la settimana prossima, penso che già lunedì potrà essere a Milano. Farà il tampone, visite mediche anche per lui ma Kolarov sarà un nuovo giocatore dell’Inter».